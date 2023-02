Berenberg hebt Ziel für Wacker Neuson auf 27 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Wacker Neuson



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Einkaufsmanagerindizes in Europa wertete Analyst Tore Fangmann als Zeichen eines sich verbessernden konjunkturellen Umfelds. Er erhöhte die Schätzungen für den Umsatz von 2022 bis 2024 und für die operative Profitabilität (Ebit) im laufenden Jahr. Die angespannten Lieferketten dürften sich lockern und niedrigpreisige Auftragsbestände des Baumaschinenherstellers abgearbeitet werden, lautete die Begründung in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.