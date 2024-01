Berenberg hebt Ziel für Vinci auf 135 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 123 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Schätzungen für den französischen Bau- und Infrastrukturkonzern 2023 bis 2025 im Schnitt um drei Prozent. Das Unternehmen dürften im vergangenen Jahr sowohl von Umsatzwachstum als auch von höheren Margen profitiert haben./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.