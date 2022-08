Berenberg hebt Ziel für Vestas auf 205 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 165 auf 205 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Henry Tarr machte in einer am Freitag vorliegenden Studie Licht am Ende des Tunnels aus für die Margen des Herstellers von Windkraftanlagen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise seien im zweiten Quartal stark gestiegen und hätten schwächere Umsätze und Auftragseingänge mehr als wettgemacht./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.