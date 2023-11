Berenberg hebt Ziel für Symrise auf 119 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach einer Analystenveranstaltung von 112 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, das Wachstum beizubehalten, während sich die Margen und die Entwicklung des Free Cashflow bessern dürften, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sich jedoch optimistischer als bisher gezeigt, Preiserhöhungen im kommenden Jahr aufrechtzuerhalten, und Beispiele dafür geliefert, woher die geplanten Margensteigerungen kommen sollen./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.