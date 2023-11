Berenberg hebt Ziel für Schneider Electric auf 205 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Buller sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer erfreulichen Veranstaltung. Peter Herweck habe bei seinem ersten großen Auftritt als Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns einen guten Eindruck hinterlassen. Zudem sei die Finanzpräsentation der Finanzchefin Hilary Maxson klar und deutlich gewesen. Ihm zufolge sind die mittelfristigen Ziele angemessen ehrgeizigen und zugleich erreichbar./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 08:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.