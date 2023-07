Berenberg hebt Ziel für Sanofi auf 107 Euro - 'Hold'

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dass der Pharmakonzern wieder viel Geld in die Impfforschung stecke, habe die Franzosen nach vorne gebracht, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, bis 2030 mit Vakzinen mehr als zehn Milliarden Euro umzusetzen, erscheint der Expertin nicht allzu ambitioniert. Sie traut Sanofi sogar 12 Milliarden Euro zu. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv, doch nun seien erst einmal noch Erfolge in der Medikamentenpipeline nötig, begründete sie ihr Votum./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.