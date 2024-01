Berenberg hebt Ziel für SAP auf 190 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu SAP SE



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 140 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Softwarekonzern im Bereich der Firmensoftware ein besonders widerstandskräftiges Unternehmen ist. Anders als bei Konkurrenten gäben die SAP-Kunden, die in die Cloud wechseln, einen starken Wachstumsimpuls. Er sieht bei SAP ein attraktives Gewinnpotenzial, auch wenn die Nachfrage kurzfristig gedämpft bleiben könnte./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.