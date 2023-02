Berenberg hebt Ziel für Renault auf 49 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 43 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Wende des Autobauers setze sich fort, wie die jüngsten starken Jahreszahlen gezeigt hätten, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass Renault im Jahr 2023 weiter von besseren Produktionsmengen und einem robusten Produktmix profitieren wird./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.