Berenberg hebt Ziel für Reckitt auf 7575 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt nach Quartalszahlen von 7400 auf 7575 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Herstellers von Haushaltsartikeln liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte allerdings nicht zu wesentlichen Veränderungen bei den Ergebniserwartungen führen. Er selbst hob indes seine Prognosen für die diesjährige vergleichbare Umsatzentwicklung und das Ergebnis (EPS) an./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.