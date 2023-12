Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 650 Kronen - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 610 auf 650 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Novo-Aktie habe in diesem Jahr eine außerordentlich starke Kursentwicklung hinter sich, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum dritten Mal schon sei zuletzt der Ausblick angehoben worden. Doch 2024 dürfte es schwieriger werden, all dies zu wiederholen, denn im Geschäft mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit komme Konkurrenz./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.