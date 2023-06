Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 1150 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 950 auf 1150 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford widmete sich am Dienstag in einer Studie zu den Dänen und Eli Lilly der "großen Gewichtsabnahme-Debatte". Das weltweite Volumen des Obesität-Markts sieht sie bis 2030 bei 85 Milliarden US-Dollar. Konkurrenz gebe es zunächst nicht, beide hätten die Nase weit vorn./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 04:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.