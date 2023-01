Berenberg hebt Ziel für Nestle auf 130 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 126 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Analystenteam um Fulvio Cazzol ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum Lebensmittel- und Haushaltswarensektor aktuelle Kostenerwartungen und das gestiegene Zinsniveau in die Schätzungen einfließen. Im Schnitt erhöhten sie ihre Gewinnerwartungen je Aktie, teils wegen der besseren Kostenperspektive./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.