Berenberg hebt Ziel für LEG Immobilien auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für 2024 gesteckten Ziele des Immobilienkonzerns seien erreichbar, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Gewinnrendite, die LEG erziele, sehe er noch ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Aktie, die sich von ihrem Mai-Tief bereits erholt habe. Dies gelte auch für den wahrscheinlichen Fall, dass die Branchenstimmung an den Kapitalmärkten in den kommenden Monaten fragil bleibt./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.