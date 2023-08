Berenberg hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 2,80 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,70 auf 2,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der angekündigten Sondersteuer für "Übergewinne" italienischer Banken habe die Intesa-Sanpaolo-Aktie eine schwere Woche hinter sich, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Branchenvergleich überdurchschnittliche Kursentwicklung von etwa 8 Prozent seit Jahresbeginn sei weitgehend ausradiert worden. Auch wenn die finale Ausgestaltung der Steuer noch unbekannt sei, dürfte sie für Intesa aber beherrschbar sein. Sein Fokus gehe eher in Richtung Ertragsstabilität, zumal der Kostendruck steigen dürfte./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.