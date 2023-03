Berenberg hebt Ziel für Holcim auf 50 Franken - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Holcim nach Geschäftszahlen für 2022 von 40 auf 50 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Harry Goad erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2023 bis 2025 um sieben Prozent. Sorgen bereiteten ihm indes nach wie vor die finanziellen Auswirkungen des Umbauplans des Zementherstellers in den kommenden Jahren./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.