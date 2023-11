Berenberg hebt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 69 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Problem des Konsumgüterherstellers rückläufiger Volumina könnte bald Geschichte sein, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während der Telefonkonferenz habe das Management die Erwartung hervorgehoben, dass das Niveau der Volumina bis Jahresende gleich bleiben dürfte. Das Kursziel hob er angesichts der überwiegend besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und der hochgesetzten Jahresziele an./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.