Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 235 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Jahresbericht habe mehr Klarheit gebracht über die aufgebauten Schadenreserven, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diesbezüglich sei der Rückversicherer besser aufgestellt und auch die Kapitalsituation sei gestärkt worden. Er geht nun für die Jahre 2024 bis 2026 von einer höheren Dividende aus./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.