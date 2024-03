Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 48 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller beende scheinbar seine jahrelange Dürreperiode und komme wieder in Form, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erinnerte daran, dass Fuchs der zyklischste Wert im Chemiesektor ist. Der Gegenwind sei nun aber abgeflaut./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.