Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 12,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den hohen Kursverlusten im vergangenen Jahr seien die Aktien des Online-Brokers nun wieder einen Blick wert, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Niedrigere Erwartungen, ein vernünftiger konservativer Ausblick des Managements, zusätzliche Beiträge dank steigender Zinsen und eine zunehmende Handelsaktivität seit Januar seien günstig für den Aktienkurs./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.