Berenberg hebt Ziel für Deutsche Börse auf 180 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vor rund zwei Wochen präsentierte Mittelfriststrategie habe positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsziele hätten über seinen eigenen Annahmen gelegen. Zudem rechne der Börsenbetreiber nach der Übernahme von Simcorp mit einem Wachstum des Geschäfts mit Investmentmanagement-Lösungen - hier zeigte sich der Experte aber nicht gänzlich überzeugt. Seine Annahmen zum operativen Gewinn (Ebitda) im Jahr 2026 liegen daher unter denen des Konzerns./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.