Berenberg hebt Ziel für Covestro auf 54 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen für 2023 von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Perspektiven für den Chemiekonzern schienen sich zu bessern, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Chancen auf eine Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc - zu den Gesprächen habe es wenig Neuigkeiten gegeben - sieht der Experte weiterhin bei 50:50./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.