Berenberg hebt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach einem Analystenwechsel von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie halte an der vorsichtigen Einschätzung der Aktien des IT-Dienstleisters fest, schrieb die nun zuständige Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin wartet, bis sich die Wachstumsdynamik aus eigener Kraft und der Profitabilitäts-Pfad verbessern./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.