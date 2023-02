Berenberg hebt Ziel für BBVA auf 6,80 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BBVA von 5,80 auf 6,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei der spanischen Großbank stünden die Zeichen auf höhere Ausschüttungen, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rückenwind dürften steigende Erträge im Heimatmarkt verleihen. Allerdings dürften sich die Verluste aus Krediten in Mexiko von einem niedrigen Niveau aus normalisieren./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.