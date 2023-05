Berenberg hebt Ziel für Applied Materials auf 150 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Applied Materials nach Quartalszahlen von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Erholung bei den Speicherchips sei noch nicht in Sicht, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine unverändert robuste Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Komponenten dürfte den Aktienkurs aber weiter stützen. Die Auslieferungen neuer Hochleistungstransistoren (GAA) dürfte im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.