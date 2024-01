Berenberg hebt Ziel für 1&1 auf 32 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu 1&1



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick auf das Jahr 2024, den das Mobilfunkunternehmen im Dezember veröffentlicht habe, sei ein Wendepunkt in der Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verfügbarkeit von Niedrigbandfrequenzen sei das fehlende Teil eines Puzzles, das nach seiner Fertigstellung höhere Dividenden und/oder eine Übernahme der übrigen Anteile durch United Internet ermöglichen könnte./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.