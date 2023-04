Berenberg hebt Teamviewer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Teamviewer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 21,00 Euro angehoben. Nach herausfordernden Jahren 2021 und 2022 zeichne sich beim Softwarekonzern nun eine Wende zum Positiven ab, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. In Europa zähle das Papier mit zu den am günstigsten bewerteten der Branche./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.