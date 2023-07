Berenberg hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Knorr-Bremse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 77 Euro angehoben. Der Hersteller von Bremssystemen biete ein relativ defensives Unternehmensprofil mit hohen Marktanteilen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Knorr-Bremse sei stark im hochprofitablen Servicegeschäft. Aktuell lägen die Papiere unter ihrem historischen Bewertungsdurchschnitt und seien günstiger als die des Konkurrenten Wabtec./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.