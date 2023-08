Berenberg hebt Henkel auf 'Hold' und Ziel auf 69 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Henkel von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 69 Euro angehoben. Die Düsseldorfer seien im zweiten Quartal bei sinkenden Absatzvolumina nur dank steigender Preise erwartungsgemäß gewachsen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht. Höhere Margen hätten ihnen sozusagen den Tag gerettet. Mit Blick auf die neuen Jahresziele habe der Marktkonsens beim Gewinn Spielraum im prozentual mittleren einstelligen Bereich./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.