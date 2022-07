Berenberg hebt Deliveroo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 140 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deliveroo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 295 auf 140 Pence gesenkt. Die gesenkte Wachstumsprognose für das Bruttowarenvolumen (GTV) passe zu den jüngsten Umfragen mit einem zurückhaltenderen Verbraucherverhalten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen nach unten an und wird auch für 2023 vorsichtiger. Zudem passte sie ihr Kursziel an die massiv gesunkene Branchenbewertung an. Sie glaubt aber weiter an einen Breakeven 2023/24 und hält Deliveroo für defensiver als Just Eat Takeaway. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei Deliveroo erscheint ihr verbessert./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 05:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.