Berenberg hebt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel hoch auf 178 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Air Liquide von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 178 Euro angehoben. Entgegen seinen früheren Befürchtungen habe sich der Hersteller von Industriegasen in den vergangenen Quartalen in Kostendisziplin geübt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei gebe die Bilanz durchaus höhere Kapitalausgaben her. Auf der Disziplin bezüglich Investitionen liege am Markt zu wenig der Fokus./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.