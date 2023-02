Berenberg belässt Zurich auf 'Buy' - Ziel 510,70 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 510,70 Franken belassen. Er habe seine Schätzungen für den Versicherer erneut gekürzt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Man gehe davon aus, dass sich die Ergebnisse im Bereich Lebensversicherungen schwächer entwickelten. Die Dividendenrendite der Aktie sei unterdessen attraktiv./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.