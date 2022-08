Berenberg belässt Varta auf 'Hold' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Varta auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Batterieherstellers hätten einige Überraschungen in den einzelnen Sparten geliefert, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich True Wireless Stereo (TWS) etwa habe sowohl mit Blick auf die Umsätze als auch die Margen vergleichsweise gut abgeschnitten. Die Jahresziele halte sie aber nach wie vor für ambitioniert./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.