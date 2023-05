Berenberg belässt Varta auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Varta nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem schwachen Jahresauftakt des Batterieherstellers benötige es nun eine durchgreifende Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal werde es wohl noch keine solche geben in Relation zu den ersten drei Monaten des Jahres./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.