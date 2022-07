Berenberg belässt Unilever auf 'Hold' - Ziel 4000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe zwar ein überraschend gutes Halbjahr hinter sich, allmählich aber kämen die Volumina unter Druck, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kosteninflation sollte im zweiten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.