Berenberg belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 29 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für UBS nach der Berichtssaison der US-Banken auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Diese hätten im Investmentbanking solide, aber unspektakulär abgeschnitten, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Resultate ließen zudem darauf schließen, dass die Markterwartungen für die UBS im Großen und Ganzen angemessen sind./la/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.