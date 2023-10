Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Angesichts eines Dutzends großer Schadensfälle, die in ihrer Gesamtheit wesentlich seien, dürfte das dritte Quartal schwierig verlaufen sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch liege der Versicherer voll im Plan. Das Industriegeschäft entwickle sich weiterhin überdurchschnittlich./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.