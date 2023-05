Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Michael Huttner nannte in einer am Dienstag vorliegenden Studie drei Gründe für den Kauf der Aktien des Versicherers. Sie seien günstig bewertet, das Unternehmen dürfte 2023 netto mehr verdienen als angekündigt und die Aktien dürften es demnächst in den Index MSCI Deutschland schaffen. Damit seien Aktienkäufe Index-orientierter Fonds zu erwarten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.