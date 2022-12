Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach einer Roadshow in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Während das makroökonomische Bild mit steigenden Zinssätzen noch einige Zeit vorherrschen dürfte, sollte die operative Dynamik des Immobiloienkonzerns stabil bleiben, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb sowie aufgrund der in diesem Jahr um rund 75 Prozent gefallenen Aktie bleibe er bei seiner Kaufempfehlung./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.