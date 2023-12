Berenberg belässt Swiss Re auf 'Buy' - Ziel 115 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Die Aktie zähle zudem neben Aegon, Allianz, Aviva, Beazley und Scor zu seinen bevorzugten europäischen Versicherungstiteln, schrieb Analyst Michael Huttner in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Swiss Re habe 2023 wie von ihm erwartet und ebenso wie die Konkurrenten Munich Re und Scor von der Preissetzung im Rückversicherungsmarkt profitiert./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.