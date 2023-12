Berenberg belässt Swiss Re auf 'Buy' - Ziel 115 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Die Kursverluste zum Kapitalmarkttag seien übertrieben gewesen und böten nun eine Einstiegschance beim Rückversicherer, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine geplante Stärkung der Reserven wertet Spyrou positiv, da Swiss Re volatile Gewinne so besser steuern könne und der Schritt die Chance erhöhe, die Profitabilitätsziele zu erreichen./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.