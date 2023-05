Berenberg belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach einer Konferenz zur medizinischen Diagnostik auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Aktien aus dem Diagnostik-Sektor hätten eine Margenkorrektur schon eingepreist und machten daher einen generell attraktiv bewerteten Eindruck, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Stratec könne aber nach dem Covid-19-Boom die Normalisierung der Nachfrage an ein Ende gelangen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.