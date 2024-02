Berenberg belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Philip Buller attestierte dem Industriekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes, aber insgesamt solides erstes Geschäftsquartal. Er schätzt, dass die Aktien vom Gesamtbild der Resultate profitieren werden, auch wenn die Pessimisten auf eine eher mäßige Entwicklung im Geschäftsbereich Digital Industries verweisen dürften./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.