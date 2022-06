Berenberg belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 176 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Die Übernahme von Brightly Software stärke die Positionierung im Bereich Elektrifizierung, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich verbessere sich die Wettbewerbsstellung auf dem US-Markt. In diesem Sinne positiv bewertete der Analyst auch Spekulationen über die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung von Volkswagens US-Ladesäulengeschäft./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.