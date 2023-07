Berenberg belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Voraussetzungen für Unternehmen aus dem Bereich der Elektrotechnik seien bestens wegen der Regierungspolitik und des industriellen Bedarfs für mehr Automation und Effizienz, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. An die anstehende Berichtssaison geht er aber vorsichtig heran, denn die Aufträge im Bereich Automation normalisierten sich und die Erholung in China verlaufe nur langsam. Es sei unwahrscheinlich, dass die Erwartungen zeitnah stiegen. Wenn auch bis hierhin nachvollziehbar, seien die Bewertungen im historischen Vergleich hoch./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.