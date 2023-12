Berenberg belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Gespräche mit Konzernchef Joachim Kreuzburg bei einer Investorenveranstaltung hätten gezeigt, dass die positiven Auftragstrends bei dem Labor- und Pharmazulieferer wohl anhielten, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe Kreuzburg mit Blick auf 2024 zuversichtlich geklungen. Laut Manesiotis könnte das Margensteigerungspotenzial aktuell deutlich unterschätzt werden./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.