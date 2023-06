Berenberg belässt Sanofi auf 'Hold' - Ziel 105 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi vor einer Investorenveranstaltung mit Schwerpunkt auf Impfstoffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analystin Luisa Hector erwartet in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem Neuigkeiten aus drei verschiedenen Anwendungsgebieten. Daten aus frühen Studienphasen könnte es demnach zu mRNA-basierenden Vakzinen gegen Grippe und das RS-Virus geben, sowie einem Mittel gegen Meningitis beziehungsweise Pneumokokken./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.