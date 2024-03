Berenberg belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 64 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Ende Februar veröffentlichten Zahlen für das Schlussquartal 2023 unterstrichen die Stärke des diversifizierten Geschäftsmodells, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem schwächelnden Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden habe ein starker Lauf bei Großprojekten gegenübergestanden. 2024 dürfte der Wechselrichter-Hersteller besser abschneiden als weniger breit aufgestellte Konkurrenten. Der Ausblick reklamiere jedoch auch ein gewisses Vertrauen in eine Erholung des Privatkundenmarktes im ersten Halbjahr./tav/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.