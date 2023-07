Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Im Mittelpunkt stehe das Cloud-Geschäft mit verfehlten Erwartungen und dem für 2023 reduzierten Umsatzausblick, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktien sei dies wohl ein kurzfristiger Belastungsfaktor, der aber auch attraktive Einstiegsgelegenheit mit sich bringen könne - wenn Anleger seine Meinung teilten, dass der Cloud-Wandel seinen Weg weitergehe./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.