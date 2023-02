Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP angesichts des angekündigten Rückzugs von Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Mit dem Manager Punit Renjen soll der ehemalige Chef des Beratungsunternehmens Deloitte die Nachfolge des Konzernmitgründers antreten. Damit beginne bei dem Softwarekonzern eine neue Ära, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herr Renjen werde mit der SAP und seinen Cloud-Initiativen sehr vertraut sein. SAP und Deloitte seien seit 1989 Technologiepartner und unterstützten gemeinsam SAP-Kunden bei der Umstellung auf die Cloud./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.