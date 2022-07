Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Cloud-Geschäft des Softwarekonzerns habe sich abermals stark entwickelt und sollte sich weiter beschleunigen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wachsende Bedeutung dieses Bereichs und das Konjunkturumfeld drückten zwar auf die Margen, kommentierte der Experte den gesenkten operativen Ergebnisausblick (Ebit). SAP halte aber an den Zielen für die Cloud- und Sofware-Erlöse sowie den Barmittelzufluss (FCF) fest./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.